النصر السعودي يعسكر في سويسرا برعاية مصرية

نجحت شركة مودرن سبورتس المصرية في الحصول علي حقوق تنظيم ورعاية معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال شهر يوليو المقبل .





ويعسكر نادي النصر السعودي في مدينتي سانت غالين زيوريخ السويسرية في الفترة من ٥ حتي ٢٥ يوليو المقبل حيث سيخوض الفريق اربعة مباريات عالمية مع فرق أوروبية كبيرة ستعلنها الشركة والتي يمثلها وكيلا اللاعبين محمود حسام ومحمد سعيد خلال أيام بعد الاتفاق مع المدير الفني وإدارة نادي النصر السعودي علي المباريات .





وكانت الشركة دخلت في منافسة مع العديد من الشركات الأوروبية والخليجية لتنظيم معسكر نادي النصر احد اكبر أندية الدوري السعودي للمحترفين وأشهرها الا ان الشركة المصرية نجحت في خطف حقوق التنظيم بعد زيارة من مندوبي النصر للفنادق مقار الإقامة وملاعب التدريب وابدوا إعجابهم الشديد بالخدمات التي تقدمها الشركة والتي ستساعد علي نجاح المعسكر بشكل كبير .





ويستعد النصر بقيادة المدرب الاوروحواياني كارينيو للمنافسة علي دوري المحترفين السعودي .





وتعتبر شركة مودرن هي اول الشركات المصرية التي تنظم معسكرات الفرق السعودية والخليجية في أوروبا .







