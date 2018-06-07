أقوى الرابحين من سقوط مصر قبل المونديال (صور)

استفاد بعض لاعبي منتخب مصر من مباراة بلجيكا الودية رغم الخسارة بثلاثية قبل كأس العالم 2018 بروسيا.





عمرو وردة









قدم أوراق اعتماد على حساب رمضان صبحي في غياب محمد صلاح كما أثبت أنه يمكنه اللعب كمهاجم وهمي على حساب محمود كهربا





محمد النني













أثبت أنه لا غنى عنه في وسط ملعب منتخب مصر رغم كثرة الانتقادات الجماهيرية لأدائه





أحمد حجازي













ما زال هو رقم واحد في قلب دفاع منتخب مصر واللاعب الذي لا غبار عليه في ظل تراجع مستوى علي جبر.





تريزيجيه









أثبت محمود حسن تريزيجيه أنه اللاعب رقم 2 في منتخب مصر بعد محمد صلاح من حيث الأهمية بعد نزوله في الشوط الثاني أمام بلجيكا وتغيير شكل الفراعنة نسبيًا.







