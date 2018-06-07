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الأرصاد تعلن مفاجأة غير متوقعة في طقس غدٍ الجمعة

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:45 م
الأرصاد تعلن مفاجأة غير متوقعة في طقس غدٍ الجمعة
أرشيفية
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يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا شديد الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30  والصغرى 20، وتصل درجات الحرارة العظمى لـ 44 بأسوان.

المزيد عن: هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل شديد الحرارة القاهرة الشبورة المائية السواحل الشمالية
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