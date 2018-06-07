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طرح بوستر دعائي جديد لفيلم "حرب كرموز"

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:27 م
طرح بوستر دعائي جديد لفيلم حرب كرموز
حرب كرموز
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حرب كرموز"، البوستر الدعائي الجديد للعمل، المنتظر طرحه في موسم عيد الفطر المُبارك.

تدور أحداث العمل حول ضابط شرطة "الجنرال يوسف المصري" ويجسده الفنان أمير كرارة، ويسكن في حي كرموز بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق، وفي وقت الاحتلال الإنجليزى لمصر، ويدخل يوسف المصري فى معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب وتتوالى الأحداث.

"حرب كرموز" بطولة أمير كرارة وغادة عبدالرازق ومحمود حميدة وفتحي عبدالوهاب والنجم العالمي سكوت أدكنز، قصة وإنتاج محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

طرح بوستر دعائي جديد لفيلم "حرب كرموز"
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