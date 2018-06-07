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'الأعلى للإعلام' يوصي بمنع عرض الأعمال الدرامية التي تُركز على العنف

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:42 م
'الأعلى للإعلام' يوصي بمنع عرض الأعمال الدرامية التي تُركز على العنف
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

اجتمعت لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل.


ووافق أعضاء اللجنة على نتائج الرصد بالمجلس، لما عُرض خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وملاحظات أعضاء اللجنة، وما جاء بخطاب صندوق مكافحة الإدمان و التعاطي.


وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إعمال القانون، وتفعيل ما جاء بالبروتوكول المُوقع بين المجلس والصندوق بتاريخ 12 سبتمبر 2017.


وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار قرار من المجلس، لإيقاف عرض المسلسلات المُتجاوزة، لحين تنفيذ ملاحظات الصندوق المُستندة إلى القوانين والبروتوكولات والاتفاق الإطاري مع منظمة الصحة العالمية.


كما أوصت اللجنة بإصدار قرار بمنع عرض الأعمال الدرامية التي تُركز على تقديم العنف، وبشكل يشجع الشباب على ارتكابه، بتجميل صورته، واستخدام الوسائل الفنية المُبهرة، وجعل "البطل" يجنى ثمارًا نتيجة هذا العنف.
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