بوتين: روسيا تتجه إلى اللون الأبيض المستدام

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رده على أول سؤال طرح عليه عبر "حوار الخط المباشر"، أن روسيا تتجه نحو "اللون الأبيض المستدام" في مسار نموها الاقتصادي.

وبدأ الخط المباشر لهذا العام بسؤال من أحد مقدمي الحوار حول ما هو لون الخط، الذي تمر عبره روسيا في الوقت الراهن، وأجاب بوتين: "لو التزمنا في حديثنا بمثل هذه المعايير، أي الأبيض أو الأسود أو الرمادي، فإننا حاليا نتجه إلى اللون الأبيض المستدام".. "لكن لا مقاييس مطلقة في الطبيعة في أي شيء، إذا نظرنا إلى المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، فسنراهما تمثلان صحراء بيضاء، لكن بقع اللونين الأسود أو الرمادي موجودة هناك".

وأشار بوتين مع ذلك إلى أن روسيا تتقدم بشكل عام "عبر اتجاه صحيح"، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي أحرز إنجازات ملموسة خلال العام الماضي.

وبين بوتين أن معدل الأجور، التي يحصل عليها السكان في البلاد، ارتفع بنسبة 1.9 بالمئة، فيما زاد الدخل الواقعي للمواطنين بنسبة 3.8 بالمئة، مشددا على أن البلاد دخلت مسار النمو المستدام.