محمد يوسف يجهز تقريرا شاملا للمدير الفني الجديد للأهلي





قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يقوم حاليا بإعداد تقرير فني شامل عن الأمور الخاصة بالفريق لتقديمه للمدير الفني الأجنبي فور توليه المسئولية.





وأوضح يوسف أن دوره الفني الآن هو الإعداد التمهيدي للموسم الجديد بدنيا وفنيا بشكل متدرج؛ حتى لا تطول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية والتي استمرت لمدة 16 يوما.





وأضاف المدرب العام أنه يسعى لتسهيل المهمة أمام المدير الفني الجديد قبل توليه المسئولية.





وشدد يوسف على أن الفترة الحالية كانت الأنسب للبدء في استعدادات الفريق للموسم الجديد وإعداد اللاعبين لمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة لدوري أبطال افريقيا والمحدد لها 17 من شهر يوليو المقبل .





وأشار يوسف إلى أن فترة الإعداد الحالية تعد كافية للغاية قبل تلك المباراة؛ حتى لا تزيد مدة الراحة والتي من الممكن أن تؤثر بالسلب على استعدادات الفريق.