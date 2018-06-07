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"شرطة الشرقية" تقبض على سارق سيارة لاعب الاتفاق.. مواطن عشريني

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:24 م
شرطة الشرقية تقبض على سارق سيارة لاعب الاتفاق.. مواطن عشريني
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الفجر السعودي
 
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم، القبض على جانٍ تورط في سرقة سيارة أحد لاعبي نادي الاتفاق، في وقت قياسي، وقامت بإيقافه؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إن جهود المتابعة الأمنية -بتوفيق الله- أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الثاني من عمره، وضُبطت المركبة المسروقة بحوزته، وتم إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام. حسب صحيفة "سبق"

وقال: إن ذلك جاء عقب نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 9/ ١٤٣٩، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة مركبة من أحد أحياء مدينة الدمام، دون أن يتخذ سائقها الاحتياطات الوقائية بإطفاء محركها وقفل أبوابها.


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