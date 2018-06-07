بعثة المنتخب الأوليمبي تعود للقاهرة اليوم









تغادر بعثة المنتخب الأوليمبي الجزائر ظهر اليوم عائدة إلى القاهرة، بعد رحلة استغرقت 12 يوماً في تونس والجزائر، لعب خلالها مباراة أمام المنتخب التونسي ومباراتين في الجزائر.





وقام عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم درع الاتحاد للسيد خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري على هامش مباراة المنتخبين أمس.





ومن جانبه أثنى شوقي غريب المدير الفني على أداء لاعبيه الذي توج بالفوز مرتين على المنتخب الجزائري، وقدم لهم الشكر على جهودهم والتزامهم طوال فترة المعسكر الخارجي.