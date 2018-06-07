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عادات صحية لتجنب الإمساك في رمضان.. اتبعها

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:33 م
عادات صحية لتجنب الإمساك في رمضان.. اتبعها
الامساك
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هناك خطوات صحية هامة يجب على الصائم اتباعها لتجنب الإمساك في شهر رمضان الكريم، ومنها:-

1-  من وقت الإفطار يتم شرب المياه بمعدل 8 أكواب من المياه ويتم تقسيمها تقريبا كوبين كل ساعة لضمان حصول الجسم على حصته موزعة على مدار فترة الإفطار.

2- تناول الخضروات التي تساعد على إمداد الجسم بالمياه مثل ( الجزر، البروكلي، السبانخ)

3-  الإكثار من الفاكهة الغنية بالألياف أهمها "التفاح، الموز، المانجو، المشمش، التوت، الزبيب، الجوافة، الكمثرى"

4-  ضرورة أن تحتوي وجبة الإفطار على طبق السلطة الغنية بالخضروات والمعادن والمياه.

5-   ضرورة أن تتضمن الوجبات أطعمة غنية بالألياف أهمها ( الشعير، الشوفان، الفاصوليا البيضاء، البازلاء، العدس، البطاطا المسلوقة)

6-  عدم الإكثار من تناول الخبز والدقيق الأبيض والأرز والمكرونة.

7-  تناول عدد من المكسرات الغنية بالألياف التي تساعد على تجنب الإمساك.

8-  المشي إلى 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين لتشجيع حركة الأمعاء.
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