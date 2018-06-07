عادات صحية لتجنب الإمساك في رمضان.. اتبعها

هناك خطوات صحية هامة يجب على الصائم اتباعها لتجنب الإمساك في شهر رمضان الكريم، ومنها:-





1- من وقت الإفطار يتم شرب المياه بمعدل 8 أكواب من المياه ويتم تقسيمها تقريبا كوبين كل ساعة لضمان حصول الجسم على حصته موزعة على مدار فترة الإفطار.





2- تناول الخضروات التي تساعد على إمداد الجسم بالمياه مثل ( الجزر، البروكلي، السبانخ)





3- الإكثار من الفاكهة الغنية بالألياف أهمها "التفاح، الموز، المانجو، المشمش، التوت، الزبيب، الجوافة، الكمثرى"





4- ضرورة أن تحتوي وجبة الإفطار على طبق السلطة الغنية بالخضروات والمعادن والمياه.





5- ضرورة أن تتضمن الوجبات أطعمة غنية بالألياف أهمها ( الشعير، الشوفان، الفاصوليا البيضاء، البازلاء، العدس، البطاطا المسلوقة)





6- عدم الإكثار من تناول الخبز والدقيق الأبيض والأرز والمكرونة.





7- تناول عدد من المكسرات الغنية بالألياف التي تساعد على تجنب الإمساك.





8- المشي إلى 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين لتشجيع حركة الأمعاء.