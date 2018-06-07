عادات صحية لتجنب الإمساك في رمضان.. اتبعها
الخميس 07/يونيو/2018 - 12:33 م
هناك خطوات صحية هامة يجب على الصائم اتباعها لتجنب الإمساك في شهر رمضان الكريم، ومنها:-
1- من وقت الإفطار يتم شرب المياه بمعدل 8 أكواب من المياه ويتم تقسيمها تقريبا كوبين كل ساعة لضمان حصول الجسم على حصته موزعة على مدار فترة الإفطار.
2- تناول الخضروات التي تساعد على إمداد الجسم بالمياه مثل ( الجزر، البروكلي، السبانخ)
3- الإكثار من الفاكهة الغنية بالألياف أهمها "التفاح، الموز، المانجو، المشمش، التوت، الزبيب، الجوافة، الكمثرى"
4- ضرورة أن تحتوي وجبة الإفطار على طبق السلطة الغنية بالخضروات والمعادن والمياه.
5- ضرورة أن تتضمن الوجبات أطعمة غنية بالألياف أهمها ( الشعير، الشوفان، الفاصوليا البيضاء، البازلاء، العدس، البطاطا المسلوقة)
6- عدم الإكثار من تناول الخبز والدقيق الأبيض والأرز والمكرونة.
7- تناول عدد من المكسرات الغنية بالألياف التي تساعد على تجنب الإمساك.
8- المشي إلى 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين لتشجيع حركة الأمعاء.
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