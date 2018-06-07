الحزب الدستوريّ الحر: إقالة وزير الداخلية كانت استجابة لرغبة الإخوان

في تعليقه على قرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الداخلية رضا براهم وتكليف وزير العدل بتسيير الوزارة بالنيابة اعتبر الحزب الدستوريّ الحر أنّ قرار الإقالة ليس إلاّ استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخّرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظلّ الجدل القائم بين "أطراف التوافق" حول إقالته.





وحذّرالحزب من خطورة هذا الشغور في وزارة الداخليّة في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها البلاد إلى وقفة أمنيّة حازمة لتأمين الامتحانات الوطنية وحسن الاستعداد للموسم السياحي الواعد منبّها إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية.



