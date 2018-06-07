'الأعلى للإعلام' يطالب بوضع استراتيجية للثقافة والفنون وربطها بالتعليم





اجتمعت لجنة الدراما بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل، وبحضور الدكتورة هدى زكريا، ونادية مبروك، ومجدي لاشين عضوا المجلس، ومن أعضاء اللجنة: عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقدة خيرية البشلاوي، ونبيل الجوهري سكرتير نقابة المهن السينمائية، والكاتب السيناريست هاني كمال، والفنان أيمن العزب عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، وأحمد عبد الغني المتحدث الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان، ومختار رمضان مدير الإدارة القانونية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.









واستعرض أعضاء اللجنة في بداية الاجتماع، ما ورد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب في جلسة حلف اليمين، والذي أكد خلاله أن ولايته الثانية تستهدف بناء الانسان المصري، من خلال الاستثمار في نواحي التعليم والصحة والثقافة، وفي سبيل الوصول إلى ذلك.









وطالب المجتمعون بضرورة قيام تجمع منتقي من المفكرين وأساتذة الاجتماع السياسي وعلم النفس الجماهيري والإعلام والمثقفين، بوضع استراتيجية للثقافة والفنون والإعلام، وربط ذلك بالتعليم في مراحله المختلفة.



