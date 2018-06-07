برايتون يحتفظ بخدمات باسكال جروس حتى 2022

أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي، تمديد عقد لاعبه الألماني باسكال جروس، حتى عام 2022.





ولعب جروس، الذي انتقل إلى برايتون، قادمًا من إنجولشتاد في يوليو/تموز الماضي، دورا مهما في بقاء الفريق في الدوري الممتاز، بعدما أحرز 7 أهداف وصنع 8 آخرين، في 38 مباراة.





وقال كريس هيوتون، مدرب برايتون "نحن سعداء بتمديد بقاء باسكال مع الفريق. قدم موسما رائعا معنا في الدوري الممتاز، ونحن سعداء بتأثيره في الفريق".





وساعد الأداء القوي للاعب، البالغ عمره 26 عاما، في حصوله على جائزة أفضل لاعب في برايتون في الموسم المنصرم.



