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بلدية باريس تمنح معارضا بحرينيا لقب "مواطن شرف"

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:31 م
بلدية باريس تمنح معارضا بحرينيا لقب مواطن شرف
نبيل رجب
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وكالات
 

قضت بلدية باريس بمنح المعارض البحريني نبيل رجب المعتقل منذ 2016 في البحرين، لقب "مواطن شرف"، وذلك على خلفية "نضاله دفاعا عن الحقوق الإنسانية" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

 

وقالت رئيسة بلدية مدينة باريس آن هيدالغو في بيان اليوم: "منح رجب هذا اللقب، يسهم في إلقاء الضوء على وضعه ووضع كل شخص محتجز اليوم أو مضطهد في العالم، جراء عدم احترام حرية التعبير".

 

ولفتت إلى أن "حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. نحن بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه".

 

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت في 21 من فبراير الماضي بسجن رجب خمس سنوات، لنشره تغريدات تنتقد تدخل البحرين إلى جانب السعودية في الحرب في اليمن، كما ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

 

وأوقف رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد السلطات في البحرين، في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 في المملكة البحرينية.

 

المزيد عن: نبيل رجب مواطن شرف منح معارضا بحرينيا بلدية باريس
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