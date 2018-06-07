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انتشال جثة فلاح من ترعة الغرق بالفيوم

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:29 م
انتشال جثة فلاح من ترعة الغرق بالفيوم
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ريهام على
 
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالفيوم، اليوم الخميس، من انتشال جثة فلاح من ترعة الغرق بجوار كوبرى عزبة الجبل دائرة مركز شرطة اطسا.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فلاح غريق بترعة الغرق.

فأنتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى "رجب معتمد عبدالسلام" 62 سنه" فلاح، ومقيم عزبة قلمشاه دائرة المركز تم نقل جثة المتوفى لمستشفى اطسا المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة، جارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.
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