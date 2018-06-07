بإسناد إماراتي.. التحالف العربي يدمر تحصينات ميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة

دمرت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي، اليوم الخميس، تعزيزات وتحصينات ميليشيات الحوثي في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي جنوبي الحديدة، بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



واستهدفت الغارات تجمعات ومواقع ومعدات عسكرية للمتمردين في مزارع بمديرية الدريهمي أحالها الحوثيون الى ثكنات عسكرية ومخابئ لمعداتهم العسكرية. وقصف الطيران مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للمتمردين في مديرية اللحية بالحديدة.



وتزامنت الغارات مع مواجهات بين المقاومة الوطنية والمتمردين الحوثيين في مديرية التحيتا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.