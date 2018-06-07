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عاجل.. رئيس الوزراء الأردني المكلّف يتعهد بسحب قانون الضريبة

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:26 م
عاجل.. رئيس الوزراء الأردني المكلّف يتعهد بسحب قانون الضريبة
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أسماء العزب
 
قال رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، اليوم الخميس، إن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد أداء اليمين الدستورية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وشهد الأردن الاربعاء إضرابا دعت اليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات.

وتجمع نحو الفي شخص، مساء الاربعا،ء في "الدوار الرابع" في عمّان حيث مبنى رئاسة الوزراء. وتحوّلت هذه المستديرة الى مركز للتظاهرات التي تنظم منذ اسبوع ليليا بعد إفطار رمضان وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.


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