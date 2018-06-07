يقام على خشبته حفل عالمي لـ"عمر خيرت".. مسرح "مارينسكي" × 10 معلومات





يشهد مسرح "مارينسكي" حاليًا بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، والذي يعد أحد أهم وأنشط المسارح في العالم، استعدادات كبيرة، حيث يقام على خشبته حفل عالمي للموسيقار الكبير عمر خيرت في الثامن عشر من يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم الحفل النجم أحمد السقا، وسط حضور شخصيات عامة ووزراء ونجوم الفن والمجتمع وبعض الشخصيات العامة فى روسيا وبعض الدول الأخرى.





ومن المقرر تعريف الحاضرين بمعالم مصر وسرد بعض المعلومات عن مصر وحضارتها، كما سيتم عرض أهم معالم مصر وآثارها، لذا ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن مسرح "مارينسكي"، فيما يلي.









1-مسرح تاريخي لأعمال الأوبرا الباليه في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا، افتتح في عام 1860 في عهد ألكسندر الثاني، وأصبح واحدا من أبرز المسارح الموسيقية في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر.









2- شهد عروض روائع تشايكوفسكي وموسورجسكي وكورساكوف للمرة الأولى، ويعتبر المسرح مقرا لفرق الباليه والأوبرا والأوركسترا تحمل جميعها اسم مارينسكي.





3- بلغت تكاليف بناء مسرح مارينسكي بلغت خمسمائة مليون يورو، ويتسع المسرح لـ1300 متفرج.





4- عرف هذا المسرح التراثي والتاريخي عدة تسميات، منها المسرح الأكاديمي في أعقاب ثورة 1917 ، مرورا بمسرح كيروف في سنة 1935 ، إلى حين استعادة اسمه الأصلي في سنة 1992.





5- حول مسرح "مارينسكي" تدريجيا بعد ذلك إلى مدرسة لتعليم الباليه والغناء، وحافظ على أهميته وقيمته حتى بعد سقوط النظام القيصري وإنشاء الاتحاد السوفيتي الذي قرر تأميم المسارح.









6- من أبرز وأهم الرقصات الشهيرة، التي قدمها مسرح مارينسكي، عروض باليه خلال فترة تعاونه مع مؤلفين عظام على غرار بيوتر تشايكوفسكي وألكسندر جلازونوف ،مثل باليه "الجمال النائم، وبحيرة البجع، وريموندا"، كما كشفت هذه الأعمال عن مواهب أجيال عديدة من راقصات الباليه بداية من إيكاتيرينا فيازيم، ومارينا سيمينوفا، وجالينا أولانوفا، وصولاً إلى الراقصات الأصغر سنا اللواتي بدأن مسيرتهن الفنية في مسرح مارينسكي.









7- ومع بدايات القرن التاسع عشر، استطاع مسرح مارينسكي أن يقدم راقصين بارعين مثل آنا بافلوفا، وماتيلد كشيسينسكا، وتمارا كارسافينا.









8- ويشكل مسرح مارينسكي الكنز المعماري لسكان سان بطرسبورج، نظرا لجمال واجهته الأنيقة والفاخرة.









9- كما أن مسرح مارينسكي يعتبر من خيرة مسارح الاوبرا والباليه ليس في روسيا فقط بل وفي العالم بأسره، حيث تقوم فرقته بجولات مستمرة في اوروبا وامريكا وآسيا وكذلك في بعض الدول العربية.





10- يتضمن ربرتوار المسرح بصورة دائمة اعمال الملحنين الروس والعالميين مثل "كسارة البندق، وروسلان ولودميلا، والحسناء النائمة، والامير ايغور، وعايدة، والربيع المقدس" وغيرها كثير.



