سعد سمير يسبق بعثة مصر إلى روسيا

يسافر سعد سمير مدافع المنتخب المصري الأول لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي، قبل بعثة الفراعنة بيومين إلى مدينة جروزني عاصمة الشيشان دون انتظار البعثة التي تطير يوم السبت المقبل لخوض نهائيات كأس العالم.





وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، إنه تقرر أن يسافر سعد سمير بصحبة أحد أفراد الجهاز الإداري والشيف الخاص بالفريق قبل البعثة الرسمية بيومين إلى جروزني، ولن ينتظر السفر مع البعثة في ظل وجود أزمة متعلقة بجواز سفره.





أوضح لهيطة أن انتظار سعد سمير للسفر مع البعثة، سيجعل جواز سفره منتهيا ويجب إصدار آخر جديد بإجراءات أخرى تتمثل في حصوله على موافقة القوات المسلحة المصرية نظرا لأنه ما يزال مرتبطا بالتجنيد.



