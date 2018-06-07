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طلاب الثانوية العامة بمدرسة الجيزة الإعدادية: "امتحان الإيطالي والألماني سهل"

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:02 ص
طلاب الثانوية العامة بمدرسة الجيزة الإعدادية: امتحان الإيطالي والألماني سهل
طلاب - أرشيفية
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ريم محمود
 
قال طلاب بمرحلة الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجان الامتحان، بمدرسة الجيزة الإعدادية، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، إن امتحان اللغة الألمانية، جاء سهلا، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف آخرون أن أسئلة امتحان "الإيطالي" جاءت من المقرر، في الكتاب المدرسي، وبعيد عن الألغاز، وأن الامتحان كان في متناول جميع الطلاب، وجاء سهلا.
المزيد عن: وزارة التعليم امتحانات الثانوية امتحان اللغة الأجنبية الثانوية العامة الثانوية التعليم التربية والتعليم
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