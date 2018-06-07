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صحيفة أردنية تكشف عن مصير اللقاء الثلاثي لبحث منطقة خفض التصعيد بسوريا

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:03 ص
صحيفة أردنية تكشف عن مصير اللقاء الثلاثي لبحث منطقة خفض التصعيد بسوريا
سوريا - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر سياسية مطلعة نفيها عقد أي لقاء ثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في عمان، لبحث الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

 

ونشرت صحيفة الغد الأردنية، في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر سياسية مطلعة بأنه "لن يكون هناك أي لقاء ثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في عمان لبحث الحفاظ على منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري".

 

وأضافت الصحيفة بأن النفي يأتي في أعقاب "أنباء صحفية وتصريحات لمسؤولين روس تحدثت قبل أيام عن هذا اللقاء المفترض أن يعقد قريبا في الأردن. وكانت تصريحات لمسؤولين من دول مختلفة تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن التوصل إلى توافقات إقليمية ودولية جديدة تسمح للجيش السوري بالسيطرة على الحدود الجنوبية".

 

وكان مصدر مطلع أعلن لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الفائت، أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأمريكي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سوف سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

المزيد عن: منطقة خفض التصعيد مصير اللقاء الثلاثي صحيفة أردنية سوريا جنوب سوريا
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