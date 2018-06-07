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تعرف على حقيقة إصابة جوني ديب بمرض نادر

الخميس 07/يونيو/2018 - 11:00 ص
تعرف على حقيقة إصابة جوني ديب بمرض نادر
جوني ديب
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وكالات
 

نفى مصدر مقرب من النجم العالمي جوني ديب، كل الأخبار التي انتشرت في الوسائل الإعلامية العالمية حول إصابته بمرض خطير.

وأكد المصدر نفسه لمجلة Us Weekly الأمريكية أن حالة جوني ديب الصحية مستقرة وأنه ليس مصابًا بأي مرض لكنه يمرّة بفترة إرهاق بسبب كثرة السفر والمجهود الذي يبذله في جولته العالمية مع فرقته الغنائية Hollywood Vampire.

الجدير ذكره أن جوني ديب أثار قلق جمهوره بسبب ظهوره بوجه نحيف وشاحب منذ أيام في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد أن كان ضمن لائحة النجوم الأكثر وسامه في هوليوود.

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