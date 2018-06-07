وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Lyric Boat وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالتفريغ .





كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 759 راكب و 158 شاحنة بضائع و 20 شاحنة عفش ركاب و 56 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى الرياض، محبة، الحرية2 وعلى متنهم 114 راكب و 17 شاحنة و 8 سيارة .





فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين محبة و الحرية 2 وعلى متنها 323 راكب و 45 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و48 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 196 راكب و 167 شاحنة و 3 سيارة .





على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 620 راكب و 105 سيارة، وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1024 راكب و تداول 128 شاحنة.





حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 438 راكب و31 براد و3 تريلا و 20 سيارة كما تغادر السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 42 راكب و 28 براد و 14 تريلا .





بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 468 راكب و 17 براد و 3 تريلا و 38 سيارة و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 76 راكب و 20 براد و12 تريلا و1 سيارة و1 باص جيت .



