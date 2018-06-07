وكيل تعليم دمياط يتفقد عدة لجان أثناء امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، عدة لجان للثانوية العامة، مشددا على توفير الهدوء وتهيئة الأجواء للطلاب والطالبات المؤدين للامتحانات.





وأكد وكيل تعليم دمياط، إن هناك كتابعة حثيثة مع غرفة عمليات المديرية للاستجابة لأي شكوى وسرعة التعامل معها.





يذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمى علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبي، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.