بدء تسليم 4755 بطاقة تموينية ذكية لأصحابها في كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 4755 بطاقة تموينية ذكية ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد، تم طباعتها من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة، والتي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي تحت إشراف وزارة التموين وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.



وأضاف أن عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة لتقوم تلك المكاتب بدورها في تسليمها لأصحابها حتي يتم الصرف بها بداية من الشهر المقبل،وان هناك أيضا عددًا من البطاقات ما بين تالف وفاقد وإصدار جديد تم طباعتها مؤخرًا وجارى استلامها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتسليمها لأصحابها.