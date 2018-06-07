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"التعليم" تكشف عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:53 ص
التعليم تكشف عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة
رضا حجازي
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هدى عبدالرازق
 
قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية بالقانوية العامة، بلغت 95%.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتردبية الوطنية، نافيًا صحة ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الفرنسية.

وأضاف أنه ما يثار حول تسريب الامتحانات على مواقع الإنترنت مجرد خدع، مناشدا الطلاب عدم الانصياع للصحفات التي تروج لتسريب الامتحانات.
المزيد عن: وزارة التعليم امتحانات الثانوية امتحان اللغة الأجنبية الثانوية العامة الثانوية التعليم التربية والتعليم إمتحانات
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