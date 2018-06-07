بيونسيه وجاي زي يحتفلان بعيد ميلاد توأمهما

كشف النجمان العالميان بيونسيه وجاي زي عن صور جديدة لتوأمها سير ورومي كارتر خلال أولى حفلات جولتهما العالمية On The Run 2 التي انطلقت منذ أيام.

وظهر كل من جاي زي وبيونسيه في الصور التي عرضت على الشاشة الخاصة بالمسرح وهما يحملان الطفلين وسط شعار "الحب عالمي".