بيونسيه وجاي زي يحتفلان بعيد ميلاد توأمهما
الخميس 07/يونيو/2018 - 10:47 ص
الفجر الفني
كشف النجمان العالميان بيونسيه وجاي زي عن صور جديدة لتوأمها سير ورومي كارتر خلال أولى حفلات جولتهما العالمية On The Run 2 التي انطلقت منذ أيام.
وظهر كل من جاي زي وبيونسيه في الصور التي عرضت على الشاشة الخاصة بالمسرح وهما يحملان الطفلين وسط شعار "الحب عالمي".
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