منافسو مصر.. روسيا تتراجع وأوروجواي تتقدم والسعودية تحافظ على ترتيبها في تصنيف "فيفا"





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو بشكل استثنائي بسبب انطلاق كأس العالم يوم الخميس المقبل بروسيا.





وشهد التنصيف تقدم منتخب مصر مركزا وحيدا ليحتل المرتبة الـ45 بدلا من المركز الـ46 الذى احتله الشهر الماضي، بينما اختلفت مراكز منافسي الفراعنة في كأس العالم.





تراجع المنتخب الروسي 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ70 وذلك بسبب سوء نتائجه في اللقاءات الودية الأخيرة، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الـ67 وهو نفس المركز الذي احتله الشهر الماضي، وشهد التصنيف تقدم منتخب أوروجواي 3 مراكز ليحتل المرتبة الـ14.





والجدير بالذكر أن المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم حافظ على صدارة التصيف، بينما جاء في المركز الثاني منتخب البرازيل، ثم بلجيكا والبرتغال والأرجنتين وسويسرا وفرنسا على الترتيب.



