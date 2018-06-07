في الأسبوع المروري.. مواصلة حملات التوعية لتقليل الحوادث على الطرق "صور"

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، تنظيم الأسبوع المروري للتوعية بأهمية الإلتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطي الخاطئ للحد من الحوادث تحت مسمي الالتزام بالسرعات المقررة قانونا وعدم التخطي الخاطئ للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين.



وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بشن حملات توعية مرورية على قائدي السيارات.