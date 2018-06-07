نصائح لكسب قلب فتاة أحلامك في اللقاء الأول

اللقاء الأول غالبا ما يصاحبه التوتر خاصة إذا كان ذلك اللقاء يجمع الرجل بفتاة أحلامه، ولجعل اللقاء الأول مميزا نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة.



1- الذهاب إلى "الجيم" والحفاظ على الرشاقة.



2- يجب أن تكون رائحتك مميزة هذا اليوم فيجب أن تضع العطر الخاص بك



3- القراءة جيدا في كيفية نجاح اللقاءات الغرامية فيوجد خبراء مخصيين فيها



4- شراء ملابس جديدة خصوصا في أوائل اللقاءات الغرامية "فالعين تعشق قبل القلب "



5- يجب أن تتخلص من أي علاقات نسائية أخرى وتتأكد من خلو هاتفك المحمول من أي أرقام نساء أخرى غير مرغوب فيهن



6- دراسة شخصية الفتاه ومحاولة لفت انتباهها إليك وشراء هدايا لها.

