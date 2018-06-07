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نصائح لكسب قلب فتاة أحلامك في اللقاء الأول

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:46 ص
نصائح لكسب قلب فتاة أحلامك في اللقاء الأول
أرشيفية
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اللقاء الأول غالبا ما يصاحبه التوتر خاصة إذا كان ذلك اللقاء يجمع الرجل بفتاة أحلامه، ولجعل اللقاء الأول مميزا نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة.

1- الذهاب إلى "الجيم" والحفاظ على الرشاقة.

2- يجب أن تكون رائحتك مميزة هذا اليوم فيجب أن تضع العطر الخاص بك

3- القراءة جيدا في كيفية نجاح اللقاءات الغرامية فيوجد خبراء مخصيين فيها

4- شراء ملابس جديدة خصوصا في أوائل اللقاءات الغرامية "فالعين تعشق قبل القلب "

5- يجب أن تتخلص من أي علاقات نسائية أخرى وتتأكد من خلو هاتفك المحمول من أي أرقام نساء أخرى غير مرغوب فيهن

6- دراسة شخصية الفتاه ومحاولة لفت انتباهها إليك وشراء هدايا لها.
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