نصائح لكسب قلب فتاة أحلامك في اللقاء الأول
الخميس 07/يونيو/2018 - 10:46 ص
اللقاء الأول غالبا ما يصاحبه التوتر خاصة إذا كان ذلك اللقاء يجمع الرجل بفتاة أحلامه، ولجعل اللقاء الأول مميزا نقدم لك مجموعة من النصائح المهمة.
1- الذهاب إلى "الجيم" والحفاظ على الرشاقة.
2- يجب أن تكون رائحتك مميزة هذا اليوم فيجب أن تضع العطر الخاص بك
3- القراءة جيدا في كيفية نجاح اللقاءات الغرامية فيوجد خبراء مخصيين فيها
4- شراء ملابس جديدة خصوصا في أوائل اللقاءات الغرامية "فالعين تعشق قبل القلب "
5- يجب أن تتخلص من أي علاقات نسائية أخرى وتتأكد من خلو هاتفك المحمول من أي أرقام نساء أخرى غير مرغوب فيهن
6- دراسة شخصية الفتاه ومحاولة لفت انتباهها إليك وشراء هدايا لها.
1- الذهاب إلى "الجيم" والحفاظ على الرشاقة.
2- يجب أن تكون رائحتك مميزة هذا اليوم فيجب أن تضع العطر الخاص بك
3- القراءة جيدا في كيفية نجاح اللقاءات الغرامية فيوجد خبراء مخصيين فيها
4- شراء ملابس جديدة خصوصا في أوائل اللقاءات الغرامية "فالعين تعشق قبل القلب "
5- يجب أن تتخلص من أي علاقات نسائية أخرى وتتأكد من خلو هاتفك المحمول من أي أرقام نساء أخرى غير مرغوب فيهن
6- دراسة شخصية الفتاه ومحاولة لفت انتباهها إليك وشراء هدايا لها.
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