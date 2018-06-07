سقوط "عصابة البلطجية" في قبضة الشرطة بالمنوفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط تشكيلًا عصابيًا يتزعمه مجموعة من البلطجية لفرض السيطرة، والاستئجار للسطو على أراضي الغير.





حيث وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تفيد قيام كل من (خ أ س ق - بدون عمل)، ومقيم دائرة المركز سبق اتهامه في عدد (8) قضايا [سرقة – ضرب - قتل عمد]، ويتردد عليه كل من (م م م ع - بدون عمل) ومقيم قليوبية، و(م ف ج م م - قهوجي) ومقيم قليوبية، وسبق اتهامه في عدد (13) قضية [سرقة بالإكراه – مخدرات]، و(و ش إ م - سائق) ومقيم القاهرة، و(أ م ع ع - بدون عمل) ومقيم قليوبية، و(ر ص ص ع - عامل ومقيم قليوبية، و(ك م ح ح -بدون عمل) ومقيم القاهرة، و(م ع ن - بدون عمل) ومقيم القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط مباحث مركز قويسنا وضباط إدارة البحث الجنائي تنسيقًا وفرع الأمن العام بالمنوفية، وتم ضبط جميع المذكورين وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد 70 طلقة آليه - 45 طلقة خرطوش - مبلغ مالي - سيارة - عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات).





وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لاستخدامها في أعمال البلطجة، والمبلغ المالي من حصيلة أعمالهم والسيارة والدراجات البخارية؛ لاستخدامها في تنقلاتهم، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



