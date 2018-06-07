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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-6-2018 والعملة السعودية تستقر

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:55 ص
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-6-2018 والعملة السعودية تستقر
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استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل ، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77  جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة بالأمس.

واستقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.

وارتفع  سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم بنحو قرشان ، حيث سجل4.90 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 5 جنيه.
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