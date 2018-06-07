بغداد: استلمنا 39 دبابة روسية من طراز "تي-90"

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن أحد ألوية الدبابات في الجيش العراقي، بدأ بتنفيذ عملية إعادة تسليح تتضمن تزويده بدبابات روسية من طراز Т-90С.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "استلمنا 39 دبابة روسية من طراز Т-90С. ووزعت على كتيبتين في اللواء المذكور".

وأشار البيان إلى أن العسكريين العراقيين تدربوا في فترة سابقة على كيفية استخدام هذه الدبابات "تحت إشراف خبراء روس".

وترافق البيان مع شريط فيديو صور داخل مرآب عسكري ظهرت فيه ست دبابات على الأقل من طراز Т-90С.

وفي وقت سابق، أعلن عن توقيع عقد بين روسيا والعراق حول توريد دبابات روسية من طراز Т-90С / СК إلى الجيش العراقي في عام 2017.

وقالت شركة "أورال فاغون زافود"، التي تنتج هذه الدبابات، إن العراق سيستلم وفقا للعقد، 73 دبابة من الطراز المذكور.

وقبل ذلك، أفادت الأنباء، بأن الجيش العراق استلم من الجانب الروسي، مروحيات قتالية من طراز Mi-28NE ومنظومات دفاع جوي صاروخية – مدفعية من طراز "بانتسر –إس 1" ومروحيات من طراز "مي-35" وقاذفات هجومية من طراز "سو-25" وراجمات ثقيلة من طراز "توس-1" .