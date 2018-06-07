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مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:43 ص
مشاهدة مسلسل طايع الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
طايع
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مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
 
"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي
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