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أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 رمضان

الخميس 07/يونيو/2018 - 10:41 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 رمضان
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها بالأمس.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 645 جنيها وهو نفس سعره بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 553 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 737 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو 6 أشهر على الرغم من أن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة عززت مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب رويترز، استقر سعر الأوقية عند 1291.5 دولار، بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش.
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