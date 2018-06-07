الرئيس الفلبيني: مستعد للاستقالة إذا احتج عدد كاف من النساء على قبلتي

دافع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن قبلة طبعها على شفتي فلبينية متزوجة خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وقال إنه سيستقيل إذا أثارت قبلته غضب عدد كاف من النساء، ودفعتهن لتقديم مذكرة تدعوه للتنحي.

ووصف دوتيرتي الحدث بأنه "مجرد حركة" للتسرية عن حشد من الفلبينيين العاملين بالخارج.

ووصف مدافعون عن حقوق المرأة القبلة بـ "طريقة منحرفة" لإسكات منتقداته اللاتي غضبن لتعليقات مهينة متكررة يأخذ بعضها طابعاً جنسياً.

وقال دوتيرتي لوسائل الإعلام لدى عودته من زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية منتصف الليلة الماضية تقريباً: "إذا كان هناك عدد كاف من النساء، أعني إذا وقعت كل النساء هنا مذكرة تطالبني بالاستقالة، فسأفعل".

وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ولقطات فيديو لدوتيرتي على منصة أمام حشد من المواطنين الفلبينيين يوم الأحد، ويطلب من امرأة أن يقبلها مقابل منحها كتاباً كان يوزعه.

ووافقت المرأة التي بدت عليها السعادة بلقاء دوتيرتي.

ويحظي دوتيرتي بشعبية كبرى بين الفلبينيين، خاصة في الخارج.

وقال إن تقبيل النساء كان "أسلوبه" خلال 22 عاماً قضاها رئيساً لبلدية دافاو سيتي قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

وتابع دوتيرتي: "خلال حملات انتخابات رئاسة البلدية، قبَّلت شفاه كل النساء هناك المشكلة أنكم لا تعرفوني".

ولدوتيرتي الكثير من التعليقات المثيرة للجدل حول النساء، والتي تضمنت عدة نكات حول الاغتصاب.

لكن هذه التعليقات لم تنل من شعبيته في الداخل، بل إن كثيراً من الفلبينيين يعتبرون لغته الفظة البعيدة عن الكياسة السياسية جزءاً من جاذبيته.

وأطلق المدافعون عن حقوق المرأة في الفلبين أخيراً حملة على الإنترنت تحت وسم "أنا امرأة" لتأكيد أنهم لم يتغاضوا عن تصريحاته "المنحازة ضد المرأة".

وقال المستشار القانوني للرئاسة سلفادور بانيلو اليوم الأربعاء، إن القبلة تعكس شخصية دوتيرتي الأبوية الحنونة، وأن المرأة سعدت بها.

وأكد لقناة "إيه.إن.سي" الإخبارية: "فعلت ذلك برضاها وبحماسة، غمرتها السعادة".