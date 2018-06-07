بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية للمغتربين في ألمانيا والنمسا وفرنسا
الخميس 07/يونيو/2018 - 09:21 ص
أسماء العزب
بدأ منذ قليل، التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية للمغتربين الأتراك في ألمانيا والنمسا وفرنسا، حسبما ذكرت قناة تي أر تي، في خبر عاجل لها.
ويتوجه أكثر من 59 مليون ناخب تركي في الـ24
من يونيو الجاري، لاختيار أول رئيس للبلاد، بعد التعديلات الدستورية التي حولت نظام
البلاد إلى رئاسي. وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع انتخابات
برلمانية، يختار فيها الشعب 600 نائب يمثلونه تحت قبة البرلمان، أو ما يعرف في تركيا
بمجلس الأمة الكبير.
ويتوجه أكثر من 59 مليون ناخب تركي في الـ24
من يونيو الجاري، لاختيار أول رئيس للبلاد، بعد التعديلات الدستورية التي حولت نظام
البلاد إلى رئاسي.
وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع انتخابات
برلمانية، يختار فيها الشعب 600 نائب يمثلونه تحت قبة البرلمان، أو ما يعرف في تركيا
بمجلس الأمة الكبير.