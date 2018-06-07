ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية للمغتربين في ألمانيا والنمسا وفرنسا

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:21 ص
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية للمغتربين في ألمانيا والنمسا وفرنسا
الانتخابات - أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 

بدأ منذ قليل، التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية للمغتربين الأتراك في ألمانيا والنمسا وفرنسا، حسبما ذكرت قناة تي أر تي، في خبر عاجل لها.


ويتوجه أكثر من 59 مليون ناخب تركي في الـ24 من يونيو الجاري، لاختيار أول رئيس للبلاد، بعد التعديلات الدستورية التي حولت نظام البلاد إلى رئاسي.

 

وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع انتخابات برلمانية، يختار فيها الشعب 600 نائب يمثلونه تحت قبة البرلمان، أو ما يعرف في تركيا بمجلس الأمة الكبير.

 


المزيد عن: في النمسا فرنسا المغتربين الانتخابات التركية الاتراك في المانيا ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 9:40:30 AM