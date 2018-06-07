السعودية- والإمارات.. منصات التواصل تحتفي بلقاء "أهل_العزم"

احتفت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات باللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.





وتصدر وسم "أهل_العزم" قائمة "الترند" بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعبر من خلاله مغردون سعوديون إماراتيون إضافة إلى مغردين من دول عربية عن فخرهم بالتعاون المشترك بين أقوى بلدين في الشرق الأوسط وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين. حسب صحيفة "سبق"





ورفع المغردون السعوديون والإماراتيون شعار " وطن واحد، شعب واحد ، و مصير واحد".







