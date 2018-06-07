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وظائف شاغرة لكل المؤهلات في مصر اليوم الخميس 7-6-2018

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:24 ص
وظائف شاغرة لكل المؤهلات في مصر اليوم الخميس 7-6-2018
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في إطار خدماتها للقراء.. تقدم "الفجر"، خدمة الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات، بهدف المساعدة في عملية البحث عن الوظائف المناسبة، والحد من البطالة.

وتقدم "الفجر" خدماتها يوميًا، لجميع المؤهلات في مختلف القطاعات الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الخاصة، وذلك في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة التي وصلت إلى 12.0٪ من إجمالي قوة العمل، ما يُعد قنبلة موقوتة ومفرخة أولى للإرهاب والفكر المتطرف والجريمة.

وترصد "الفجر"، فرص العمل والوظائف الشاغرة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية عبر مواقعها الإلكتروني وبياناتها الصحفية وإعلاناتها، جنبًا إلى جنبًا، فرص العمل في القطاعات الخاص التي تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، بالإضافة إلى فرص العمل في دول الخليج والدول العربية التي تعلنها وزارة القوى العاملة
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