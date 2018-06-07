من "إيفونا" لـ "باتشواي".. مسلسل "سقطات" علي جبر الكوميدية عرض مستمر





واصل علي جبر مدافع الزمالك والمُعار لفريق وست بروميتش الإنجليزي أخطاءه الفادحة بعدما تسبب في الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي في شباك منتخب مصر خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" والتي تنطلق 14 يونيو الجاري وتستمر حتي 15 يوليو المقبل.





علي جبر سقط أرضًا بعد مرواغة ناجحة من " ميتشي باتشواي" نجم منتخب بلجيكا وبوروسيا دورتموند والذي مرر الكرة عرضية أرضية لزميله مروان فيلايني الذي أسكنها شباك محمد الشناوي في الدقيقة 92 من زمن اللقاء.





وليست هذه المرة الأولي الذي يفشل فيها علي جبر في إيقاف مدافعي المنافسين ويرتكب مثل هذه الأخطاء الغريبة، حيث سبق وسقط أرضًا أكثر من مرة خلال مشاركاته السابقة مع الزمالك وتسبب في أهداف سهلة في الشباك البيضاء.





وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز سقطات "علي جبر" بعد خطأه أمام منتخب بلجيكا :-





- إيفونا يتلاعب بـ"جبر ودويدار" في القمة:

تلاعب الجابوني ماليك إيفونا بالثنائي علي جبر وزميله أحمد دويدار في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول للدوري العام عام 2016 وظل اللاعب الجابوني يتقدم بالكرة نحو مرمي الأبيض ويسير أمامه جبر ودويدار دون أي تدخل أو محاولة لإيقافه حتي فقد مدافع وست بروميتش الحالي توازنه وسقط أرضًا بشكل كوميدي ليُطلق مهاجم الأهلي السابق تسديدة قوية سكنت شباك أحمد الشناوي في اللقاء الذي انتهي بفوز الأحمر 2-0.





- "جبر" ينبطح أرضًا وصلاح أمين يسجل هدف عالمي:

في لقاء الدور الأول للدوري الممتاز الموسم الماضي بين الزمالك وطلائع الجيش استطاع صلاح امين مهاجم الجيش المرور بشكل رائع من علي جبر مدافع الأبيض و الذي انبطح ارضاً بشكل مثير للسخرية، ليمر امين ويخترق من الجبهة اليسري للزمالك ثم يتوغل داخل منطقة الجزاء وأطلق قذيفة مدوية لم ينجح الشناوي في الوصول اليها لتمر للزاوية البعيدة وتعانق الشباك.





- الشناوي يُنقذ مرمي الزمالك بعد سقوط "جبر":

نجح أحمد الشناوي في إنقاذ مرمي الزمالك من هدف مؤكد خلال لقاء الزمالك مع كابس يونايتد بطل زيمبابوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، حيث تدخل عباس أميدو لاعب كابس بقوة ضد علي جبر مدافع الأبيض على الطرف الأيمن للزمالك في الدقيقة 58 من اللقاء، ليسقط المدافع الدولي المصري أرضا وينفرد أميدو بمرمى الشناوي الذي تصدي للكرة ببراعة.



