محمد بن زايد: التاريخ يكتب أحداثًا فارقة في بلدنا الثاني بلاد الحرمين

كشف ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التاريخ سيسجل أحداثًا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين اﻹمارات والسعودية أحداثًا ولحظات كانت فيهما قيادتا البلدين تتفقان على رسم ملامح مستقبل واعد لشعبيهما.





جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر بدأها بقوله: "في بلدنا الثاني بلد الحرمين، مع أخي محمد بن سلمان في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق ''السعودي-الإماراتي''، الطموح والتفاؤل بالمستقبل يحفزنا، وعلى أرض السعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك مع إخوة كرام لتعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والازدهار". وفق صحيفة "سبق"





وأضاف أن الإمارات والسعودية تجمعهما دائمًا وأبدًا العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد، مضيفًا: "نشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعًا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا.. فهنيئًا لنا هذا اﻹنجاز وهنيئًا لنا هذه الأخوة".





وتابع "بلدينا ولله الحمد يمتلكان الرؤية الإستراتيجية المستقبلية واﻹمكانات والموارد، ويقبلان على المستقبل بثقة وتفاؤل، نراهن على جيلنا الجديد وشبابنا الطموح ..إطلاق مجلس التنسيق ''السعودي-الإماراتي'' إطار مؤسسي يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين ... السعوديّة الشقيق والشريك" .





وواصل في تغريداته "سيسجل التاريخ أحداثًا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين اﻹمارات والسعودية.. أحداثًا ولحظات كانت فيهما قيادتا البلدين تتفقان على رسم ملامح مستقبل واعد لشعبيهما.. مستقبل يمنح الشباب أينما كانوا فرصًا أكثر وأفضل.. فرصًا لا تحد طموحاتهم.. بل تجعلهم إيجابيين متفائلين لبناء أوطانهم ."





واختتم تغريداته بالقول"ملتزمون بتدعيم مسارات التعاون بين بلدينا ومواصلة نهج البناء والعطاء وتوحيد الصف.. تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيد قوتنا قوة.. ويضيف إلى البلدين بعدًا تنمويًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا واعدًا.. نحرص من خلاله على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية" .







