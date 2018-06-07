16 وزيرًا في عضوية مجلس التنسيق السعودي –الإماراتي.. تعرف عليهم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة مساء أمس الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.





ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي الأستاذ محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومعالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة. حسب صحيفة "سبق"





ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.







