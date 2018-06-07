اليمن: مقتل وإصابة 34 من الحوثيين بمعارك في تعز

أفاد الجيش الوطني اليمني، في وقت مبكر اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 34 عنصراً من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، التي تبعد 275 كيلومتراً جنوبي صنعاء.

وقال بيان لمركز محور تعز، إن "معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهة مقبنة غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً من الحوثيين، وإصابة 23 آخرين".

وأوضح البيان، أن بين القتلى القيادي الحوثي عبدالله محمد الملقب بـ"أبو تراب".

وأكد البيان، أن "قوات الجيش استكملت تحرير جبل العويد الاستراتيجي وجبل القرن في مقبنة، أهم مراكز مسلحي الحوثي، بمساندة الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي".