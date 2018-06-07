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أنجلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الـ43 في خصوصية تامة

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:06 ص
أنجلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الـ43 في خصوصية تامة
أنجلينا جولي
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الفجر الفني
 

 كشفت مصادر صحفية أجنبية أن النجمة العالمية أنجلينا جولي احتفلت بعيد ميلادها الـ43 في خصوصية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام والإحتفالات المبالغ فيها.

وأضافت المصادر عينها أن أنجلينا جولي اكتفت بقضاء هذه الليلة مع أولادها مادوكس، باكس، شيلوه وزهرة في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.

وقال شاهد عيان لموقع ET الأجنبي أن النجمة العالمية لم يتعرف عليها أحد في بداية الأمر، وذلك لظهورها في غاية البساطة، ولم يحاول أحد من معجبيها الاقتراب منها.

الجدير بالذكر أن أنجلينا كانت واجهت صعوبة في اصطحاب أبنائها معها إلى بريطانيا حيث يتم تصور فيلمها الجديد Maleficent 2، وذلك بسبب قضية الحضانة بينها وبين زوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

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