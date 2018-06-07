بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"
الخميس 07/يونيو/2018 - 09:12 ص
إسلام علي وسمر السيد
بدأت، قبل قليل، امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وذلك بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.
كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالب وطالبة.
كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالب وطالبة.
المزيد عن: وزارة التعليم امتحانات الثانوية امتحان اللغة الأجنبية الثانوية العامة الثانوية التعليم التربية والتعليم إمتحانات