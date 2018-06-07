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بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:12 ص
بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية فيديو وصور
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إسلام علي وسمر السيد
 
بدأت، قبل قليل، امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وذلك بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالب وطالبة.
بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"
بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"
بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"
بدء امتحانات اليوم الثالث للثانوية العامة بالشرقية "فيديو وصور"
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