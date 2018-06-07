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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية الأزهرية

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:11 ص
بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية الأزهرية
أرشيفية
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يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحان الشهادة بمادة الجبر والهندسة الفراغية، والتي تستمر لمدة ساعتين.

وقالت مشيخة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بتوفير كافة المقومات التي تؤدي لنجاح الامتحانات، وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.

وأعلنت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد، الطوارئ الكاملة، تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات.

المزيد عن: طلاب القسم العلمي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية إمتحانات
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