ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عباس يوقع على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات دولية

الخميس 07/يونيو/2018 - 09:10 ص
عباس يوقع على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات دولية
الرئيس الفلسطيني
طباعة
وكالات
 

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

وأصدر الرئيس عباس تعليماته لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضوا كاملا فيها.

 

​ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية بقية الاتفاقات التي وقع عباس الانضمام إليها.

 

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، في عام 2012.

 

ومن أبرز المنظمات التي انضم إليها الفلسطينيون محكمة الجنايات الدولية، التي أحالوا لها في مايو الماضي ملفات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

 

المزيد عن: فلسطين انضمام فلسطين الرئيس الفلسطيني 7 اتفاقيات دولية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 9:40:30 AM