الاستغلال الأمثل للموارد أهمها.. هذه أهداف المجلس السعودي- الإماراتي

يهدف الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة مساء أمس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.





وسيعمل المجلس على إيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. حسب صحيفة "سبق"





يُشار إلى أن العلاقات التاريخية بين السعودية والإمارات تستند إلى أسس راسخة، وتاريخ طويل؛ عنوانه "المحبة الخالصة" التي جمعت بين الشعبين على مر العصور؛ فضلاً عن الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم.





وتصب هذه العلاقات في دعم المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيزها، كما أنها تمثّل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، إضافة إلى منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة كلها؛ خصوصًا مع ما تتميز به سياسة البلدين؛ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي من توجهات حكيمة ومعتدلة، ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.







