تفاعلاً مع قمة مجلس التنسيق.. stc تحول اسم شبكتها إلى "السعودية والإمارات معاً"
الخميس 07/يونيو/2018 - 08:51 ص
الفجر السعودي
تفاعلت شركة الاتصالات السعودية مع قمة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث قامت صباح الْيَوْمَ بتغيير اسم شبكتها إلى: "السعودية والإمارات معاً".
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. حسب صحيفة "سبق"
يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.