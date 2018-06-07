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تفاعلاً مع قمة مجلس التنسيق.. stc تحول اسم شبكتها إلى "السعودية والإمارات معاً"

الخميس 07/يونيو/2018 - 08:51 ص
تفاعلاً مع قمة مجلس التنسيق.. stc تحول اسم شبكتها إلى السعودية والإمارات معاً
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الفجر السعودي
 
تفاعلت شركة الاتصالات السعودية مع قمة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حيث قامت صباح الْيَوْمَ بتغيير اسم شبكتها إلى: "‏السعودية والإمارات معاً".

‏وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي. حسب صحيفة "سبق"

‏يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.


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