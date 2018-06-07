بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

فتحت لجان امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (ألماني وفرنساوي وإيطالي) أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، وسط حالة من الاستنفار لمنع تسريب الامتحانات.





وبشأن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان بأن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.





وأكد حجازي أنه علي الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة التي أكدت عدم صحة كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.



